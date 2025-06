Zilu diz querer se acertar com Zezé: 'Um não olha na cara do outro'

Zilu Camargo, 66, afirmou que quer se acertar com o ex-marido, Zezé Di Camargo, 62, com quem mantém uma relação distante e, ocasionalmente, de atrito nos últimos anos.

O que aconteceu

Zilu escolheu o ex-marido ao ser questionada com quem gostaria de sentar para conversar por três minutos. "Com meu ex-marido. A gente não se fala hoje. Foram 32 anos de casamento. Fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. E é muito triste hoje. Torço muito por ele. Quero de verdade que ele seja feliz, e ele está sendo feliz", disse no podcast 3 e 30.

Hoje, eu gostaria de sentar três minutos com ele e resolver essa situação. Por que não dá... É muito deprimente. Fico pensando: como assim? Eu conheci essa pessoa com 15 anos. Zilu Camargo

Zilu continuou e destacou como o casal se conhece após mais de 30 anos de união. "Tenho três filhos com ele, quatro netos. É o livro que sei de frente pro final, do final pro meio." É muito triste... E é tão fácil resolver isso. É só os dois quererem, sentarem e conversarem. Essa pessoa foi importante pra mim."

Zilu e Zezé Di Camargo foram casados por 32 anos e se separaram em 2012. Zilu e Zezé tiveram três filhos, Wanessa Camargo, Camilla e Igor.