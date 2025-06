Invejosa, Odete destrói sonho da irmã com plano cruel em 'Vale Tudo'

Nesta segunda-feira (16), em "Vale Tudo" (Globo), Raquel e Heleninha se enfrentam. Estebán convida Celina para uma viagem à Espanha. Lucimar se arrepende de ter ficado com Vasco.

O médico avisa a Renato que ele deve mudar o estilo de vida. Heleninha repreende Odete por ter ido ao consultório de Ana questionar seu tratamento. Renato recebe alta. Consuêlo ajuda Vasco a organizar seus planos de vida.

Afonso convida Maria de Fátima para ir à exposição de Celina. Odete decide levar Walter para a exposição da irmã. Maria de Fátima provoca um clima constrangedor entre Afonso e Solange.

Ao final do capítulo, Odete se incomoda com o sucesso de Celina. A partir daí, a vilã planeja um golpe contra a própria irmã, fazendo com que ela não vá viaje com o namorado.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.