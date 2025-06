Sonia Abrão detona última edição do Troféu Imprensa: 'Muita gente estranha'

@chupimmetropolitana Marcando sua ilustre presença aqui no Chupim, Sonia Abrão foi rapidamente questionada sobre o Troféu Imprensa deste ano, realizado no domingo, dia 4 de maio. De acordo com a comunicadora, participar do evento foi um grande desafio, já que, pela primeira vez, aconteceu sem a presença de Silvio Santos (1930-2024). Na sequência, afirmou ter se sentido desconfortável em diversos momentos, principalmente por sentir falta de seus colegas de trabalho. #chupim #chupimmetropolitana #soniaabrao #trofeuimprensa #polemica ♬ som original - Chupim Metropolitana