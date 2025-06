Agência Espacial Europeia cria 1º eclipse solar artificial da história

Dois satélites enviados por humanos criaram o primeiro eclipse solar artificial da história. Os equipamentos fizeram imagens inéditas da coroa solar em altíssima definição, que foram divulgadas hoje.

O que aconteceu

A missão Proba-3, da ESA (Agência Espacial Europeia), é responsável pelo feito. Lançada em dezembro do ano passado, ela é composta por dois satélites que voam a apenas 150 metros de distância um do outro.

Cada satélite tem uma função específica. Um deles, chamado Occulter, carrega um disco de fibra de carbono e plástico com 1,4 metro de diâmetro, cuja função é bloquear a luz solar. O outro, o Coronagraph, está equipado com câmera e instrumentos científicos para registrar imagens da coroa do Sol.

A precisão é essencial para o experimento funcionar. Para que o eclipse artificial ocorra com sucesso, a margem de erro no alinhamento entre os satélites não pode ultrapassar 1 milímetro.

O alinhamento aconteceu de forma autônoma. Em março, os satélites se posicionaram sozinhos e permaneceram alinhados por várias horas, registrando imagens em exposições curtas do Sol encoberto.

Coroa solar vista pelos satélites da Proba-3 Imagem: Divulgação/ESA (Agência Espacial Europeia)

O resultado foi a montagem de imagens impressionantes da coroa solar. Os cientistas da ESA reuniram essas capturas para produzir fotografias completas da parte mais externa da atmosfera solar, cuja temperatura pode ser milhões de graus mais alta que a da superfície do Sol.

Segundo a agência, as imagens podem ajudar a entender melhor o Sol. "Ver os primeiros dados é incrivelmente empolgante", disse Joe Zender, um dos cientistas que projetou a missão. "Vai contribuir para desvendar questões antigas sobre a nossa estrela", acrescenta.

Fiquei absolutamente empolgado ao ver as imagens, especialmente por termos conseguido na primeira tentativa. Agora estamos trabalhando para estender o tempo de observação para seis horas em cada órbita. Andrei Zhukov, pesquisador do Observatório Real da Bélgica

A missão Proba-3

Os satélites decolaram dentro de um foguete indiano. O lançamento, realizado no dia 5 de dezembro de 2024, foi feito de um centro espacial Satish Dhawan, perto de Chennai, no sul da Índia.

O uso de um foguete indiano foi escolhido por ser mais econômico. Além disso, o local de lançamento é ideal para colocar os satélites na órbita desejada.

* Com informações da AFP.