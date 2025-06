Ronaldo se despede em cena emocionante na reta final de 'Garota do Momento'

Em cenas previstas para os capítulos finais de "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) se muda para os Estados Unidos.

O que vai acontecer

Após confessar que roubou o colar para incriminar Beatriz (Duda Santos), Bia (Maisa) não poderá mais sair do país. Acontece que a jovem estava com passagens compradas para se mudar com Ronaldo para o exterior.

Decidida a lutar por seu amor, a neta de Maristela (Lilia Cabral) tenta convencer o publicitário a ficar no Brasil com ela. "E minha viagem está mantida. Não vou desistir do meu futuro por quem mentiu descaradamente pra mim", responde o irmão de Beto (Pedro Novaes).

Ronaldo irá para os Estados Unidos sozinho, mas, antes disso, se despedirá de Bia, Beto, Beatriz, Ligia (Palomma Duarte), Raimundo (Danton Mello) e Celeste (Debora Ozório) em uma cena emocionante. "Viver sem vocês vai ser a parte mais difícil, mas eu vou sobreviver", garante ele.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.