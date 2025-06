Rick Moranis: Quem é o ator de clássicos que volta aos cinemas após 30 anos afastado das telas?

O anúncio de Spaceballs 2, sequência de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço, feito pelo diretor Mel Brooks, animou fãs do clássico da comédia lançado em 1987. Mais do que retomar a sátira à franquia Star Wars, que tomou proporções colossais nas quatro décadas desde seu lançamento, a volta de Rick Moranis às telonas foi considerada a principal manchete pelos entusiastas de comédia.

Estrela de clássicos como Caça-Fantasmas, Querida, Encolhi as Crianças e A Pequena Loja de Horrores, Moranis se tornou um dos maiores nomes da comédia hollywoodiana nos anos 1980 e 1990, contracenando com nomes como Steve Martin, Bill Murray, Max von Sydow, John Candy e Catherine O’Hara.

Nascido no Canadá, Moranis chamou a atenção do público no começo dos anos 1980, como integrante do elenco do programa de esquetes Second City TV. Nos anos seguintes, ele dirigiu e estrelou Cervejaria Maluca e participou de Ruas de Fogo, onde contracenou com Diane Lane e Willem Dafoe.

Sua grande oportunidade em Hollywood chegou em 1984, com o lançamento de Caça-Fantasmas, em que ele interpretou Louis Tully, contador que acaba possuído por um dos espíritos que servem o vilão Gozer. Com o sucesso do filme, ele passou a ser escalado em diversos projetos, tornando-se a primeira escolha de diretores que precisavam de um ator para viver um nerd.

Ainda nos anos 1980, Moranis acumulou uma sequência de sucessos, incluindo A Pequena Loja de Horrores, O Tiro que Não Saiu Pela Culatra, S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço e Querida, Encolhi as Crianças. Além de bem recebidos nas bilheterias, os longas eram reprisados com frequência na televisão norte-americana e mundo afora, tornando o ator e comediante uma das figuras mais reconhecíveis da comédia nos anos seguintes.

A primeira metade dos anos 1990 não desacelerou a carreira de Moranis. Entre 1990 e 1997, ele estrelou Querida, Estiquei o Bebê, Meu Pequeno Paraíso, Inimigos Para Sempre e Os Flintstones: O Filme, em que interpretou o icônico Barney Rubble.

Apesar do sucesso e da abundância de ofertas, ele se afastou dos cinemas em 1997, após Querida, Encolhi A Gente, preferindo focar na criação de seus dois filhos após a morte da esposa, Ann Belsky, que faleceu em 1991, após batalha contra um câncer.

"Dei uma pausa, que acabou se tornando uma pausa mais longa", disse o ator em 2015 à The Hollywood Reporter. "Coisas acontecem com as pessoas o tempo todo, e elas ajustam suas vidas, mudam de carreira, se mudam para outra cidade. De verdade, isso é tudo o que fiz." À época, Moranis afirmou não se arrepender de sua escolha. "Minha vida é maravilhosa."

Trocando Hollywood por Nova York, o ator começou a levar uma vida pacata, longe dos holofotes e das câmeras dos paparazzi. Embora não tenha aparecido em live-actions, Moranis emprestou a voz para algumas animações, a maior delas sendo Irmão Urso, lançada em 2003 pela Disney, e sua sequência, de 2006.

Nos anos seguintes, Moranis seguiu rejeitando projetos que considerava desinteressantes, incluindo convites para participações nos novos capítulos da franquia Caça-Fantasmas. Mas, em 2020, ele começou a ensaiar um retorno em frente às câmeras.

Em setembro daquele ano, ele apareceu num anúncio da Mint Mobile, companhia de telecomunicações então pertencente a Ryan Reynolds. No mesmo ano, ele assinou contrato com a Disney para estrelar Shrunk, nova sequência de Querida, Encolhi as Crianças, que acabou sendo adiada indefinitivamente por causa da Covid-19.

Com Shrunk no limbo, o grande retorno de Moranis aos cinemas ficou marcado para Spaceballs 2, que chega em 2027, 30 anos depois de seu último filme. Voltando ao seu papel de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço, o ator viverá o vilão Dark Helmet, versão satírica de Darth Vader que se tornou um dos personagens mais emblemáticos de sua carreira.

Spaceballs 2 será dirigido por Josh Greenbaum e tem roteiro de Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, que também integra o elenco. Bill Pullman, que estrelou o filme original ao lado de Moranis, também está confirmado. Keke Palmer (Não! Não Olhe!) e Lewis Pullman (Thunderbolts*) completam o elenco.

Sem título em português confirmado, Spaceballs 2estreia em 2027, ainda sem data definida. O filme tem produção da Amazon MGM.