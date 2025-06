Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 17 a 28/6

Juliano promete vingança contra Beatriz. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 17 de junho

Beatriz diz a Bia que não será possível haver uma relação de irmandade entre as duas. Bia se despede de Ronaldo. Juliano e Maristela sofrem retaliações dos populares. Zélia afirma a Clarice que assumirá a presidência da Perfumaria Carioca. Clarice conversa com Beatriz sobre Bia. Teresa, Eugênia e Alfredo organizam o casamento de Jacira e Sérgio. Beto sugere fazer um mutirão para reerguer a boate de Lígia. Todos se despedem de Ronaldo. Bia pede perdão a Beto. Juliano jura vingança contra Beatriz.

Quarta-feira, 18 de junho

Beto e Beatriz dão início à produção de seu filme. Maristela se preocupa ao ver Juliano com uma arma. Clarice faz um acordo com Zélia. Marlene e Glorinha comemoram a vitória contra a Perfumaria. Alfredo contrata Carlito. Guto, Eugênia e Ana Maria comemoram que passaram no vestibular. Juliano anuncia a Maristela que o banco bloqueou as finanças dos dois. Bia diz a Juliano que precisa se manter afastada de suas más influências. Juliano aponta sua arma para Beatriz.

Quinta-feira, 19 de junho

Beatriz tem uma crise de asma. Bia leva Beatriz para o hospital e alerta Clarice e Beto. Clarice enfrenta Juliano. Maristela se surpreende com o descontrole de Juliano por conta de Beatriz. Maristela e Juliano são comunicados que Branca Rangel é a nova sócia da Perfumaria Carioca. Sérgio pensa em se mudar para São Paulo com Jacira. Alfredo aceita contratar Topete como assistente de produção. Raimundo confessa a Beto que usou os filhos para atingir Lígia. Amália anuncia que o julgamento de Clarice pelo assassinato de Valéria foi marcado.

Sexta-feira, 20 de junho

Raimundo pede perdão a Lígia. Lígia confessa a Teresa que está confusa em relação a seus sentimentos por Raimundo. Alfredo, Eugênia e Topete organizam a transmissão do casamento de Sérgio e Jacira. Zélia revela sua verdadeira história para Bia. Beatriz comemora com Clarice e Beto a fundação de sua escola primária. Zélia termina o casamento com Orlando e o expulsa de casa.

Sábado, 21 de junho

Beatriz teme que Clarice seja presa. Sérgio e Jacira se casam. Teresa e Alfonso namoram. Basílio e Zélia combinam um plano contra Juliano para ajudar Beatriz a provar a inocência de Clarice. Bia recebe uma carta de Ronaldo. Maristela alerta Juliano para uma possível armadilha de Zélia. Alfredo afirma a Anita que ela está grávida. Bia vai até a mansão dos Alencar.

Segunda-feira, 23 de junho

Zélia se empenha em tirar uma confissão de Juliano. Juliano descobre a escuta. Bia chega à fábrica. Vera aconselha Lígia a se declarar para Raimundo. O delegado ouve fita gravada.

Terça-feira, 24 de junho

Teresa da conselhos a Lígia sobre como reconquistar Raimundo. Maristela discute com Basílio e afirma que não perderá sua fábrica. Topete interage com Anita em seu programa de TV. Lígia canta para Raimundo. Maristela procura Bia.

Quarta-feira, 25 de junho

Clarice confronta Maristela. Beto e Beatriz iniciam a montagem de seu filme. Chega o dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A bolsa de Iolanda se rompe. Ana Maria e Arlete conhecem o bebê de Iolanda. Ulisses se emociona ao conhecer o filho. Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Celeste se emociona com a carta que recebe de Bia. O bebê de Celeste e Edu nasce.

Quinta-feira, 26 de junho

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta-feira, 27 de junho

O resumo do último capítulo não será divulgado.

Sábado, 28 de junho

Reapresentação do último capítulo.