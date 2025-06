Por que Walcyr Carrasco deixou 'Êta Mundo Melhor' antes mesmo da estreia?

Autor de "Êta Mundo Bom!" (2016), Walcyr Carrasco, 73, começou a escrever "Êta Mundo Melhor!", mas deixou a trama e foi substituído por Mauro Wilson, 67.

O que aconteceu

Walcyr escreveu apenas 30 capítulos da novela que estreia no dia 30 de junho. Ele passou a se dedicar a outro projeto, uma novela das 9 que estreia apenas em 2026. Ainda sem nome, a trama deve ir ao ar após "Três Graças", trama de Aguinaldo Silva que substituirá "Vale Tudo" em outubro.

O autor faz questão de afastar qualquer teoria que relacione a saúde dele com a saída do projeto. Em setembro de 2023, ele sofreu uma queda doméstica e, por isso, precisou do reforço de Thelma Guedes para continuar escrevendo "Terra e Paixão". Desde então, é visto andando em cadeira de rodas ou com o apoio de andador.

Eu só quero avisar, eu amo a novela, não estou continuando porque eu tenho outro projeto. [Estou explicando], porque daqui a pouco eles me botam no hospital, me enterram. Só estou avisando que, na verdade, eu tenho outro projeto de novela, outro horário. O Mauro é super bom, um grande cara para escrever humor, estou muito feliz pela entrada dele. Walcyr Carrasco

Walcyr também é cotado para abrir uma nova faixa de novelas da Globo no final da tarde, antes da novela das 6, assim como "Malhação" entre 1995 e 2020. A Globo estuda a criação de uma faixa inspirada em doramas, com produções em torno de 60 capítulos. Ainda não há previsão de estreia.

"Êta Mundo Melhor"

Spin-off de novela exibida em 2016, a trama traz de volta o matuto Candinho (Sergio Guizé) e seu burro Policarpo. "'Êta Mundo Melhor!' não é exatamente uma continuação de 'Êta Mundo Bom!'. É uma nova novela, é uma nova história, que de alguma maneira se espelha na história anterior. O mote da novela anterior era Candinho procurando a mãe, o mote desta novela é Candinho procurando o filho", explicou o autor.

A nova história será ambientada nos anos 1950, enquanto a novela de 2016 se passava na década de 1940, e acompanha a trajetória de Candinho (Sergio Guizé) após a morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e de sua esposa, Filó (Débora Nascimento). O protagonista terá que buscar seu filho, que foi deixado em um orfanato após a morte da mulher.

Além de Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Eriberto Leão são alguns nomes que retornam do elenco original. Larissa Manoela, Grace Gianoukas, Nívea Maria e Heloísa Périssé são novidades da trama.