Playplus cai em briga de Carol e Dhomini e gera suspeita de manipulação

Um dos momentos mais polémicos do Power Couple na última semana foi uma briga entre Dhomini e Carol, que acabou não sendo mostrada na íntegra pois o Playplus, serviço de streaming da Record, saiu do ar. Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre o assunto durante o Central Splash.

Segundo Bárbara, tanto ela como outros espectadores do reality sofreram com a instabilidade do aplicativo. O site também não funcionava no computador, e ela testou em mais de um aparelho de celular.

Foi algo que me deixou muito chateada. A gente se prepara para assistir, para poder inclusive repercutir o programa. Acho que a Record joga contra ela mesmo e faz com o que o público se afaste

Bárbara Saryne

Diante da instabilidade, Bárbara fica em dúvida se vale a pena tirar um tempo de seu dia para assistir a dinâmica Quebra Power do reality, diante das instabilidades do streaming. Isso, inclusive, coloca em xeque até mesmo a seriedade do programa.

O Playplus foi cair justamente no auge da briga de Carol com Dhomini, e aí quando caiu e eu questionei nas redes, muita gente começou a dizer que o clima deve ter ficado tenso (…) Você abre margem e abre brecha para que esses questionamentos surjam

Bárbara Saryne

