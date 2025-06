Caçula do Rei da Pornochanchada vai estampar capa da nova G; conheça

Oswaldo Cardoso, filho caçula de David Cardoso, vai estampar a primeira capa da nova G Magazine.

Quem é Oswaldo Cardoso?

O filho do Rei da Pornochanchada já investe na carreira de modelo. Além de já ter posado para campanhas comerciais, também já estampou a revista "Individual Mag", que assim como a G Magazine, traz fotos sensuais de modelos masculinos.

Ele costuma exibir o físico nas redes sociais. Oswaldo compartilha sua rotina de malhação e alimentação, e costuma exibir o corpo em seu perfil.

Oswaldo será o terceiro membro da família a posar para a G Magazine. O pai fez um ensaio para a publicação em 1999 e o irmão, David Cardoso Jr., já apareceu em algumas edições da revista.

Para o futuro acontecer, passado e presente precisam se reconectar. Pelo menos mais uma vez. Em breve, Oswaldo Cardoso Neto. O primeiro rótulo da G Magazine. Comunicado da G Magazine nas redes sociais

Oswaldo é filho de David Cardoso com a professora Romilda Servim. Os dois estão juntos há 30 anos. A família mora no Mato Grosso do Sul.

David Cardoso já participou de mais de 40 filmes e contracenou com estrelas como Vera Fischer e Sonia Braga. Ele também atuou como protagonista na novela "O Homem Proibido" (1982), da TV Globo. Na época, sua presença na novela gerou protesto do público conservador.