Razão ou Emoção e herança às avessas: como foi 8ª Prova das Mulheres

A oitava Prova das Mulheres do Power Couple Brasil 2025 (Record) foi exibida durante a edição de hoje.

O que aconteceu

A esposa ficou pendurada por uma corda e deveria pegar um impulso necessário para se balançar até outro ponto da arena de provas com as bolas. Lá, ela deveria colocar a bola em cestas que representam a emoção ou a razão do seu parceiro na hora de tomar decisões.

A esposa tinha 10 minutos para levar todas as bolas e preencher as respostas. Os temas eram família, trânsito, trabalho, relacionamento, consumo e futuro.

Para cumprir a prova, a esposa deveria colocar pelo menos 5 bolas nas mesmas respostas do marido.

A prova trouxe ainda a Herança da DR. Eike teve que escolher a aposta de outra pessoa e escolheu que Kadu apostasse R$ 32.000.

O "presente", porém, saiu às avessas. Cris conseguiu cumprir a prova e o casal assumiu a liderança no ciclo com a grande aposta.

Cris, Adriana e Carol conseguiram cumprir a prova e somar o saldo à conta.