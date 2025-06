'Vale Tudo' mais cedo: o que muda nos horários da Globo hoje com o Mundial

A Copa do Mundo de Clubes volta à tela da Globo hoje. A estreia do Flamengo na competição será exibida a partir de 22h (de Brasília).

O que aconteceu

Rubro-Negro terá pela frente o Espérance, da Tunísia. O jogo é válido pelo Grupo D e será realizado no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Globo vai transmitir ao menos 25 partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A emissora iniciou as exibições do torneio ontem, com três jogos.

A programação terá mudanças. A novela 'Garota do Momento' vai ao ar às 18h, com os telejornais locais sendo exibidos na sequência, às 18h45.

O 'Jornal Nacional' está previsto para começar às 20h. O capítulo inédito da novela 'Vale Tudo' será exibido a partir de 20h45.

Horários da Globo hoje (16)

17h10 - Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem

- Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem 18h - Garota do Momento

- Garota do Momento 18h45 - Telejornais locais

- Telejornais locais 19h15 - Dona de Mim

- Dona de Mim 20h - Jornal Nacional

- Jornal Nacional 20h45 - Vale Tudo

- Vale Tudo 21h40 - Copa do Mundo de Clubes - Flamengo x Espérance

- Copa do Mundo de Clubes - Flamengo x Espérance 0h05 - Central da Copa de Clubes

- Central da Copa de Clubes 0h30 - Jornal da Globo

- Jornal da Globo 01h20 - Conversa com Bial

* Horários podem ser alterados pela emissora