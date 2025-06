Drama de Preta Gil durante tratamento inspirou atriz em 'Guerreiros do Sol'

Nathalia Dill, 39, vive em "Guerreiros do Sol" (Globoplay) o drama de uma mulher que descobre estar com câncer de mama na década de 1920. Entre as inspirações da atriz para compor a personagem está a cantora Preta Gil, 50, que enfrenta câncer no intestino desde 2023.

Composição da personagem

Valiana é descrita como uma mulher que encontra força e coragem para enfrentar a doença a partir da conexão com outras mulheres. Para criar esse papel, Nathalia buscou referências de mulheres do presente, mesmo que a forma de lidar com a doença e os tratamentos tenham mudado bastante nos últimos cem anos.

A atriz também comparou o diagnóstico da personagem em 1920 com a pandemia da Covid-19 em 2020. "Na época, o câncer era uma doença desconhecida, sem muitos precedentes, tanto que minha personagem lindamente fala 'de quem que eu peguei?' e 'como que passa?'. Fiz uma analogia com a pandemia, uma doença nova que ninguém sabia como pegava, se tinha cura".

Para além das diferenças temporais, a atriz percebeu semelhanças dolorosas que ainda persistem no presente, como o abandono de mulheres durante o tratamento. "A Valiana é casada com um delegado, e é completamente abandonada por esse homem e por outros homens depois disso. E, cem anos depois, infelizmente, a gente vive algo muito parecido".

Na época em que gravava a novela, em 2023, ela leu uma reportagem sobre o assunto. Segundo ela, uma mulher dizia que o marido tinha nojo de abraçá-la e uma pesquisa apontava que 70% das pacientes diagnosticadas com câncer lidam com rejeição e abandono do seu parceiro. "Outra pesquisa também dizia que 40% das mulheres que faziam terapia relataram ter sido rejeitadas".

Na época, a gente teve também uma infeliz coincidência que foi o caso da Preta Gil, uma pessoa conhecida, que tem força, amigos, família, estrutura, é potente... E ela passou pela mesma coisa, enfim, virando mais uma estatística. Nathalia Dill

Em 2023, Preta expôs que Rodrigo Godoy a traiu durante o tratamento e chegou a abandoná-la sozinha em casa nos momentos mais difíceis. "Ele me abandonou com câncer. Ele saia, eu ficava em casa 'largada', meus amigos começaram a perceber", contou em De Frente com Blogueirinha.

Olhar positivo

Apesar da dureza do tema, "Guerreiros do Sol" também foca a trajetória de superação de Valiana. "A série retrata o depois, a volta por cima, a retomada da vida dela, o que essa mulher faz depois que consegue deixar de ser silenciada e como ela toma as rédeas da própria vida. A série acaba se baseando mais nisso do que na tristeza e no drama do diagnóstico".