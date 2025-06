Loja do grupo BTS chega a shopping de São Paulo com preços exorbitantes

Chegou ao Shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista, a primeira loja temporária de BTS no Brasil, a "BTS POP-UP: SPACE OF BTS". Ela abriu as portas no dia do aniversário do grupo, 13 de junho, e funcionará até o dia 10 de agosto. A ação é para comemorar os 12 anos de vida do gigante do K-pop.

Com dezenas de ajudantes, ir à loja não é tão simples assim: não basta chegar e entrar. É preciso se inscrever em um espaço que fica no térreo, e depois esperar um aviso que será enviado por mensagem para o seu celular. São 15 minutos de tolerância entre aviso e apresentação no quarto andar do shopping, onde a loja está localizada.

O tempo de espera varia e diminui bastante para quem tem atendimento preferencial (gestantes, PCDs, idosos, etc), mas ainda assim é importante ter em mente que, ao menos nesse período inicial, não é rápido e nem simples como ir a uma loja comum. Uma vez dentro da loja, os fãs podem ficar até uma hora lá dentro e precisam acessar um QR code para completar as compras.

O espaço é todo roxo —borahae— e com alguns locais específicos para fotos, com músicas do grupo tocando o tempo inteiro. Com merchandising de diversos períodos diferentes do grupo, incluindo os solos dos integrantes, o público parece feliz até olhar para baixo e analisar os preços dos produtos, todos extremamente caros.

Moletons custando entre R$ 800 e R$ 1.500, a cobiçada bolsa do Taehyung por R$ 1.699, canecas comuns por R$ 279, e camisetas produzidas no Brasil mesmo, entre R$ 300 e R$ 400. O produto mais em conta —e também o mais interessante— é o chaveiro customizável, onde os fãs podem montar seu próprio chaveiro, conforme gosto e bolso, e ter algo único para lembrar da experiência.

A primeira loja do grupo no país é para quem tem condições de desembolsar um salário mínimo em um único produto e a coragem de fazer isso em até seis nada suaves prestações.

Livro da semana: "Queria Morrer, Mas no Céu Não Tem Tteokbokki"

A sul-coreana Baek Sehee lançou em 2018 o primeiro de sua série de livros "Quero Morrer, Mas no Céu Não Tem Tteokbokki", que mais tarde ganhou duas continuações, todas abordando sua eterna batalha com ansiedade e depressão. O livro viralizou quando apareceu de relance no quarto de Kim Namjoon, rapper de BTS.

No Brasil, ele foi editado pela Universo dos Livros em 2021 e na própria capa tem escrito "Livro indicado por Namjoon do BTS". Namjoon, que sempre escreveu as letras do grupo, deve ter se inspirado na forte temática de saúde mental e das dificuldades que uma pessoa enfrenta ao lidar com isso na Coreia do Sul, país onde fazer terapia ainda é considerado um tabu.

O título, que se refere a uma das comidas mais populares e amadas do país, o bolo de arroz apimentado tteokbokki, que é uma "comida-conforto", já explica o que encontraremos em quase 200 páginas: os altos e baixos de Sehee, que num período de uma década, abre uma espécie de diário, com pinceladas das suas sessões de terapia e diálogos com a psiquiatra.

Não é bonito, muito pelo contrário, e muitas vezes temos a impressão de que as coisas não vão dar certo, mas a narrativa é justamente sobre essa jornada de alguns altos, vários baixos e como é importante entender que doenças mentais não desaparecem da noite para o dia e exigem paciência, amor-próprio e ajuda profissional.

Momento Dramas

"Uma Seul Desconhecida"

Com uma excelente trilha sonora, fotografia, roteiro e atuação brilhante de Park Bo-young que interpreta gêmeas, o drama acompanha a história das irmãs Yoo Mi-ji e You Mi-rae, que decidem trocar de lugar e viver uma a vida da outra. Com isso, acompanhamos as descobertas e aprendizados de ambas. A série conta com um elenco de coadjuvantes de luxo e trabalha muito com os demônios que as personagens carregam e não conseguem enfrentar. "Unknown Seul", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Park Bo-young e Park Jin-young | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

Moon Lovers: "Scarlet Heart Ryeo"

Em homenagem à passagem de Baekhyun no Brasil no último fim de semana, temos um clássico cult dos k-dramas por aqui com "Moon Lovers". A série, apesar de um elenco recheado de estrelas, não fez muito sucesso na Coreia, mas internacionalmente se tornou um drama cultuado pela história da protagonista interpretada por IU, que volta no tempo e se envolve num triângulo amoroso com a realeza. Separem os lenços! "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo", 2016 | Criação - SBS | Elenco - IU, Lee Joon-gi, Kang Han-eul | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

BoysLove: "Reset"

Com apenas dois episódios, o BL original do iQIYI já balançou o Mundinho Boys Love com um início digno de cinema; o protagonista é um ator consagrado que morre em um acidente trágico depois de descobrir uma traição. O plot twist é que ele acorda, atormentado, em 1999, quando ainda estava no início da carreira, podendo reescrever a história e investigar quem o matou. A série mostra o universo do entretenimento no seu pior e é um prato cheio para quem gosta de séries de vingança! "Reset", 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Pond Ponlawit e Peterpan Thasapon| Onde - iQIYI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Agust D é Suga no Mundo Invertido

Na semana em que seis dos sete integrantes de BTS estão livres do serviço militar obrigatório, Min Yoongi e/ou Suga é o único membro que ainda cumpre sua obrigação. Diferente dos outros, por sua lesão no ombro, ele serviu como funcionário público. Por estarmos comemorando 12 anos do grupo, nada mais justo que trazer o alter ego do cantor, Agust D, para o nosso "Gerações".

Antes de se tornar um dos rappers principais de BTS, Yoongi achou que seria apenas produtor do grupo. Ele já era conhecido na cena underground de rap como "Gloss" e assim que ele entrou na Big Hit em 2010 se tornou Suga. Para diferenciar seus trabalhos dentro e fora do grupo, ele criou Agust D, que é Suga ao contrário + tD, que se refere a Daegu Town, sua cidade de origem.

Muito criticado no início —ao lado de Namjoon— por terem saído da cena underground e "se vendido" para o mainstream kpoper, Yoongi lançou em 2016 sua primeira mixtape "Agust D", onde ele coloca tudo para fora e mostra uma honestidade e flow pouco vistos no K-pop. Com hits como "Give It to Me" e "Tony Montana", o debut do Yoongi do Mundo Invertido foi um grande sucesso e deu o tom para a carreira paralela do artista.

Em 2020 ele lançou o "D-2", com uma superprodução no single principal, "Daechwita". O disco foi um sucesso comercial e debutou no top 100 da Billboard. Todo o trabalho do rapper é produzido por ele em parceria com seu amigo de longa data El Capitxn e Ghstloop.

O último disco, "D-Day" foi lançado em 2023, pouco antes de ele se alistar e contou com diversas participações de peso como Ryuichi Sakamoto, IU, Woosung da The Rose e o próprio J-Hope. O disco deu origem à turnê mundial que ele fez em arenas pelo mundo e o fez entrar em diversas listas de melhores músicas do ano por "Amygdala" e "Snooze".

