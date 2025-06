Kaique Cerveny, noivo de Juliette, é internado após complicação de saúde

O atleta de crossfit Kaique Cerveny, 26, noivo da cantora e ex-BBB Juliette Freire, chamou atenção hoje ao relatar sua internação hospitalar em um post nas redes sociais.

O que aconteceu

O jovem, que está sob observação médica desde ontem, revelou que foi hospitalizado devido a alterações nas enzimas hepáticas.

Em stories no Instagram, Kaique tranquilizou os seguidores: "Internei ontem com algumas enzimas do fígado bem altas... sigo bem, mas ficarei de olho alguns dias", escreveu.

O casal, que anunciou o noivado em novembro de 2024 durante uma festa íntima na casa de Juliette, tem compartilhado momentos pessoais com os fãs. Na ocasião, Kaique fez o pedido formal à mãe da cantora, dona Fátima, antes de se ajoelhar para entregar o anel à noiva.