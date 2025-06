Juliana Paes posa de biquíni com marido em destino exuberante no exterior

Juliana Paes, 46, compartilhou em suas redes sociais registros de sua viagem pela comuna de Saint Tropez, na França.

O que aconteceu

A atriz esteve no local acompanhada pelo marido, Carlos Eduardo Baptista, 47. Nas fotos, divulgadas no feed do Instagram, ela aparece se divertindo a valer - inclusive nas praias locais, onde posou de biquíni ao lado do amado.

O próprio Baptista, aliás, declarou ter adorado a viagem junto de Juliana. "Ah, amor, que viagem maravilhosa! Te amo cada dia mais!", derreteu-se o empresário, nos comentários da publicação.

Os seguidores da estrela elogiaram o alto astral do passeio e a sintonia entre o casal. "Tantos momentos maravilhosos!", observou uma internauta. "Ai, meu Deus, que lindo! Meu casal favorito!", elogiou outra. "Perfeitos!", definiu uma terceira.