Ex-estrela de reality morre após ser baleado em protesto nos EUA

Arthur Folasa Ah Loo, ex-participante do reality "Project Runaway", morreu após ser baleado durante um protesto nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O estilista de 39 anos não resistiu após ser atingido por um disparo. Segundo a CBS News, ele participava de uma manifestação contra o presidente Donald Trump em Salt Lake City no sábado.

Policiais acionaram o resgate pouco após ouvirem o disparo, mas não foi possível salvar a vida de Arthur. "[Agentes] encontraram um homem baleado e imediatamente iniciaram os trabalhos para salvá-lo. Apesar desses esforços, o homem morreu no hospital", disse o departamento de polícia da cidade.

Autoridades afirmaram que o designer era apenas um "espectador inocente" no protesto. De acordo com a polícia, ele "não era o alvo pretendido dos tiros".

Os disparos teriam acontecido enquanto "agentes pacificadores" perseguiam um suspeito na manifestação. Eles relataram que viram um rapaz tirando um rifle de sua mochila e que pediram que ele soltasse sua arma. No entanto, o homem supostamente levantou seu rifle e correu em direção à multidão. Foi então que um dos pacificadores efetuou três disparos — um deles atingiu Arthur Folasa Ah Loo, o outro, atingiu o suspeito, Arturo Gamboa, 24.

O suspeito foi preso pouco depois. Eles o encontraram agachado entre um grupo de pessoas e ferido por conta do tiro. Gamboa foi levado ao hospital e, posteriormente, detido na penitenciária do Condado de Salt Lake City, acusado de homicídio. Os dois agentes pacificadores também foram detidos, segundo a revista People.

Arthur Ah Loo, também conhecido como Afa, ganhou fama ao participar da 17ª temporada do reality "Project Runaway", em 2019. Ele nasceu em Samoa e foi o primeiro participante de seu país a entrar na competição de moda. Posteriormente, ele teve uma nova chance no programa ao participar de uma websérie chamada "Project Runaway Redemption".

Afa era muito querido em sua comunidade e chegou a desenhar um look para Auli'i Cravalho, estrela de "Moana". Para além do trabalho na moda, Ah Loo também trabalhava com instituições para celebrar a cultura de habitantes das ilhas do Pacífico.

Arthur Ah Loo deixa a esposa, Laura, e seus dois filhos, Vera e Isaac.