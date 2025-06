Crise na família Beckham? Ex-namorada de Romeo nega ter namorado irmão dele

Kim Turnbull, 24, desabafou nas redes sociais sobre os boatos que envolvem a artista e dois dos filhos de David e Victoria Beckham, Romeo e Brooklyn Beckham.

O que aconteceu

Ex-namorada de Romeo, ela foi acusada de também ter namorado o irmão dele, Brooklyn, durante a época da escola. "Nunca me envolvi romanticamente, em nenhuma situação, em nenhum momento, com a pessoa em questão [Brooklyn]. Nada aconteceu entre nós além de uma amizade de escola aos 16 anos. Gostaria de me retirar da conversa em andamento e esclarecer tudo para o bem de todos os envolvidos", disse no Instagram.

Recentemente, a família Beckham se tornou assunto nas redes sociais, após supostas diferenças entre os irmãos. Os boatos diziam que o namoro de Kim e Romeo, irritou Brooklyn.

Além disso, David e Victoria Beckham teriam cortado relações com Nicola Peltz, esposa de Brooklyn.