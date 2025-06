Esperma de salmão? Entenda procedimento que virou queridinho das famosas

Tratamentos estéticos com esperma de salmão já chamaram atenção de famosas no Brasil e no exterior. Entre as adeptas ao procedimento estão Virginia Fonseca, Juliana Paes, Tata Werneck, Kim Kardashian e Jennifer Aniston.

Prós e contras: o que é o procedimento?

A substância PDRN (Polideoxirribonucleotídeos) tem sido utilizada em tratamentos estéticos para melhorar a pele. O PDRN é extraído do DNA do esperma do salmão e pode ter propriedades que rejuvenescem, oxigenam e regeneram a pele.

Nada tem a ver com passar peixe no rosto como alguns podem imaginar. "O PDRN é um ativo biológico, onde o DNA é extraído do sêmen do salmão que, depois, passa por um processo de purificação e o produto final é então usado nas formulações", afirma a biomédica esteta Viviane Rodrigues, responsável técnica pela Face Doctor.

Apesar de o procedimento fazer sucesso entre as celebridades, é preciso tomar cuidado com alergias. "Por ser um produto biológico e derivado de frutos-do-mar, pessoas com alergia precisam ser alertadas das possíveis reações alérgicas, e são contra indicadas ao tratamento", continua a especialista.

Falta de estudos: é permitido no Brasil?

Na literatura médica, a substância tem usos que passam longe de tratamento estético. O PDRN é estudado em pesquisa que falam sobre regeneração de tecidos, cicatrização de feridas e formação de novos vasos sanguíneos, o que poderia ajudar a tratar úlceras ligadas à diabetes e outras questões. Nada definido ainda, são estudos em andamento.

Quando se fala de estética, essa capacidade restauradora poderia ajudar a frear os efeitos da idade na pele. Especialista afirma que o PDRN surgiu na Coreia do Sul, mas, hoje, é utilizado em vários países de forma injetável por ser um produto estéril.

No Brasil, por questões ligadas à falta de estudos, segurança, risco de alergias graves e também a falta de comprovação científica de seus benefícios e aplicabilidade, a Anvisa autorizou seu uso tópico, como drug delivery. Isso consiste na entrega de substâncias terapêuticas, como medicamentos ou princípios ativos, diretamente na pele, de forma precisa e controlada, utilizando tecnologias como microagulhamento ou lasers.