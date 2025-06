Nat e Eike recebem Esferas do Poder no 7º Quebra-Power do Power Couple

Nat e Eike ganharam as Esferas do Poder do sétimo Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record). A dinâmica será exibida na edição de hoje.

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes tinham de escolher quem era a dupla que deveria "catar coquinho". "É literalmente catar coquinho. O casal pega um coco, joga no chão e dizem quem eles querem que vá catar coquinho. O casal apontado cata enquanto escuta a justificativa."

Cada casal indicava outro casal na dinâmica. Quando indicasse, a dupla precisaria falar sobre o casal escolhido, que responderia.

Além disso, cada casal escolhia um envelope. Eles possuíam prêmios em dinheiro.

Ficavam com as Esferas do Poder o casal que, ao final, tivesse catado mais cocos. Nat e Eike foram apontados mais vezes e ganharam os poderes. Na formação da próxima DR, eles deverão escolher entre um dos dois poderes, que só serão revelados na quarta-feira.