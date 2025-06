'Echo Valley': saiba qual cena fez Sydney Sweeney se sentir mal em filme

Um dos destaques do filme "Echo Valley", a atriz Sydney Sweeney revelou que se sentiu mal ao gravar cena com Julianne Moore.

Sobre o que é "Echo Valley"?

O filme é protagonizado por Kate (Julianne Moore), uma mãe preocupada em retomar sua relação com a filha, a jovem Claire (Sydney Sweeney), cuja vida desmoronou após uma tragédia pessoal. Certo dia, a jovem aparece desesperada na casa da mãe, coberta de sangue e extremamente assustada.

Ao tentar entender a chocante verdade por trás do ocorrido, Kate acaba em um dilema: até onde uma mãe pode ir para salvar sua filha? Além de outras questões como superação e luto, "Echo Valley" toca principalmente nas relações entre mãe e filha.

Cenas difíceis para Sydney

Em entrevista ao The Tonight Show com Jimmy Fallon, Sweeney revelou que algumas cenas a fizeram mal. Segundo a atriz, os embates com Julianne Moore foram "muito difíceis" de ser filmado por envolver grande carga dramática e muitas emoções.

Julianne Moore é o ser humano mais incrível que eu já conheci. Ela é não gentil e divertida (...) Eu me senti muito mal [com as cenas de briga]

Sydney Sweeney sobre cenas em "Echo Valley"

Julianne Moore e Sydney Sweeney vivem mãe e filha no filme 'Echo Valley', da Apple TV+ Imagem: Reprodução

De acordo com Sweeney, entrar e sair de um personagem tão rapidamente pode ser complicado. Porém, no caso do filme, é necessário que esses limites sejam testados.

Eu sou cruel! Sou realmente cruel! É meio psicótico porque eles dizem: 'Ação!' e eu estou gritando e chorando. E daí eles gritam: 'Corta' e eu pergunto: 'O que houve?' Sydney Sweeney, em entrevista ao Tonight Show

Famosa por sua atuação em "Euphoria", Sweeney revelou anteriormente que é atraída por personagens "intensos". Para a Variety, ela afirmou ainda que quanto mais intensa e complicada é sua personagem, mais ela se sente desafiada à aceitar um papel.