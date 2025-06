Débora Nascimento completa 40 anos e reflete: 'Me sentindo gostosa'

Débora Nascimento completa 40 anos hoje e fala sobre carreira e percepção de si.

O que aconteceu

Atriz revelou amar sua nova fase. "Sinto alegria, saúde, energia, potência… uma vitalidade que acho que começou a despertar ali pelos 38, 39 anos... Teve um momento em que fiquei me perguntando: 'O que será que vai ser?'. Mas agora, com essa nova dezena chegando, estou animadíssima. Me veio uma energia nova, uma vontade, um fogo, vamos dizer assim", disse à Quem.

Artista destacou sua intensidade. "Acho que nem tudo é perfeito — nem tudo são alegrias. A maturidade me trouxe a percepção de que a vida é uma montanha-russa: são altos e baixos. Eu sou muito intensa, emocionada. Deixo tudo me atravessar. Vivo as coisas como se não houvesse amanhã", enfatizou.

Famosa declarou se sentir gostosa aos 40. "Faz parte passar pelas tristezas, pelos dramas. Isso também te constrói. Acho que é importante se preencher disso — das suas sombras e luzes. Isso vai te dando uma percepção maior de quem você é. Estou me sentindo muito bem, estou me sentindo gostosa, sabe?"

Débora Nascimento também explora novos caminhos de carreira. "Comecei um novo desafio: estou escrevendo e vou dirigir. Acho que essa nova fase da vida vem trazendo grandes novidades. E estou muito animada com isso", finalizou.