David Hekili Bell, ator de 'Lilo & Stich', morre semanas após estreia

David Hekili Kenui Bell, ator que apareceu no live-action de "Lilo & Stitch", morreu poucas semanas após a estreia do filme.

O que aconteceu

A irmã do ator, Jalene Kanani Bell, anunciou a morte em suas redes sociais ontem. "É com pesar que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial".

Estava esperando encontrar as palavras e o estado de espírito certos para expressar a alegria que ele foi como ser humano, mas o destino me empurrou um boletim em homenagem aos homens de nossas vidas.

A causa da morte do ator não foi revelada. Ao TMZ, sua assessora comentou. "Isso é de partir o coração e triste. Ele era um dos meus melhores talentos e personificava o verdadeiro significado de aloha... um gigante gentil."

Jalene apontou que o irmão morreu apenas "duas semanas" após ele ter levado a família para uma exibição de "Lilo & Stich".