Dado Dolabella afirma que consumo de leite é mais violento que o de carne

Dado Dolabella, 44, foi criticado nas redes sociais após afirmar que o consumo de leite e queijo é mais violento que o de carne.

O que aconteceu

Vegano desde 2015, o ator opinou que considera pior alguém consumir laticínios do que comer a carne de algum animal. "O leite e o queijo são mais violentos do que a carne", afirmou em entrevista ao Fábrica de Veganos Cast.

Como argumento, ele criticou a forma que as vacas são constantemente obrigadas a engravidar e perder seus novilhos. "Quando a gente fala de leite, a gente está falando do maior sofrimento que existe no planeta, pelo menos no meu ponto de vista, que é fruto de uma mãe que perde o filho constantemente. Eu acho que não existe nesse plano dor maior do que você perder um filho."

Nas redes sociais, o público se revoltou com as falas do ator, recordando as atitudes violentas que Dado já teve contra mulheres. "Mas se for violência contra mulher humana, ok, liberado", ironizou um internauta; "Ridículo", opinou outro.