Copa do Mundo de Clubes é chance de salvar as novelas da Globo

A Copa do Mundo dos Clubes da FIFA começou neste final de semana e já está comovendo boa parte do debate público. Com quatro times brasileiros na disputa, o novo campeonato de futebol deve monopolizar as atenções nos próximos dias.

A disposição da Globo em exibir boa parte das partidas na TV aberta pode ser benéfica para seu horário nobre. Os jogos das 22h obrigarão as novelas a começarem mais cedo. Vale Tudo ficará uns bons dias às 20h45.

Ao longo das últimas décadas, as atrações principais da Globo foram sendo empurradas cada vez para mais tarde. Tanto que em dado momento a outrora tradicional novela das 8 virou novela das 9.

Segundo a coluna Outro Canal da Folha, o grupo de discussão de Vale tudo demonstrou que o público tem achado ruim a novela começando depois das 21h. E comparando os dados de audiência, o colunista Gabriel Vaquer observou que a novela vai melhor quando começa mais cedo.

É difícil, mas a Copa do Mundo dos Clubes da FIFA pode ter um campeão brasileiro. Mas além de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, o grande vencedor pode ser o povo noveleiro, caso os bons resultados desses próximos dias inspirem a Globo a adiantar sua grade de programação definitivamente.

