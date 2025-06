Bruce Willis é homenageado pela esposa

Bruce Willis foi homenageado em suas redes sociais pelo Dia dos Pais, que foi comemorado nesse domingo, 15, nos Estados Unidos. Emma Heming Willis, mulher de Bruce, falou sobre o diagnóstico de afasia do ator: "Feliz Dia dos Pais para todos os pais que vivem com deficiências ou doenças, mostrando-se da maneira como podem e para os filhos que estão lá por eles."

Bruce é pai de cinco filhas: Rumer, de 36 anos, Scout, de 33 e Tallulah, de 31, fruto de seu relacionamento com Demi Moore, além de Mabel, de 13, e Evelyn, de 11, filhas de Emma Heming.

Ele foi diagnosticado com afasia, também chamada de demência frontotemporal. A doença é neurodegenerativa e de difícil diagnóstico.

A afasia é frequentemente confundida com transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia e transtorno bipolar, sendo um tipo menos prevalente de demência que acomete geralmente indivíduos entre 45 e 65 anos de idade.

"O que Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliência, amor incondicional e a força silenciosa em simplesmente estar presente", disse a mulher do ator.

Ela completa a homenagem: "O amor se aprofunda. Ele se adapta. Ele permanece, mesmo quando tudo o mais muda. Mas, para ser justo comigo mesma, esses dias simbólicos mexem muito comigo. Estou profundamente triste hoje. Desejo, com cada célula do meu corpo, que as coisas pudessem ser diferentes para ele e mais leves para nossa família. Como dizem em nossa comunidade de DFT, 'É o que é.' E, embora isso possa parecer indiferente, para mim, não é. Isso me centra. Ajuda-me a voltar à aceitação do que é e a não lutar contra isso a cada passo, como eu costumava fazer. Hoje, vamos celebrar os pais incríveis, aqueles que estão aqui e aqueles que carregamos conosco."