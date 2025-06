Adriane Galisteu sobre treta com família de Senna: 'Não vão me apagar'

Adriane Galisteu, 52, relembrou relacionamento com Ayrton Senna e intrigas com família do piloto de Fórmula 1.

O que aconteceu

Apresentadora falou de Senna fora das corridas automobilísticas. "A gente tem a obrigação de manter esse cara vivo. Todo mundo conhecia o piloto, o gênio, o dedicado, mas aqui a gente sabia como ele era fora das pistas. Senna era engraçado, simples. Ele era melhor ainda fora das pistas. Era também ciumento, ariano, briguento", admitiu em um episódio da série "Barras invisíveis".

Ex-modelo comentou sobre relação tensa com família do piloto. "Sofro um apagamento não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que vivi, mas estou viva para contar a minha versão. Quem viveu com o Senna 24h, dormiu, acordou, se divertiu, chorou, fomos eu e ele. Podem fazer o que quiser. Vou continuar sendo indigesta e está tudo bem."

Adriane Galisteu indicou que a família de Senna se assustou com suas mudanças. "Só sabia lidar com o Ayrton focado, metódico, sério, que só usava a roupa do patrocinador, com a mãe que fazia a mala dele. Nesse um ano e meio que ficamos juntos, vimos a família dele três vezes", destacou.