Adaptação de obra de Neil Gaiman, acusado de abuso, pode não ir ao ar

Por duas temporadas, Neil Gaiman comandou a série "Belas Maldições", adaptação de livro que escreveu ao lado de Terry Pratchett, para o Prime Video. Embora a plataforma tenha confirmado que a produção seria encerrada em um especial de 90 minutos, um de seus protagonistas acredita que o final da história pode não ir ao ar após o escritor ser alvo de múltiplas acusações de assédio e abuso sexual.

Martin Sheen, intérprete do anjo Aziraphale, confirmou que as gravações do especial de "Belas Maldições" já foram concluídas, mas levantou dúvidas em relação ao seu lançamento. "Realmente não sei o que vai acontecer", disse o ator ao jornal britânico The Times.

"Nós ficamos aliviados de ter terminado a história, mas [esse sentimento] foi dentro deste contexto difícil, complicado e perturbador. Espero que as pessoas possam assistir, mas de modo geral, está fora das nossas mãos", afirmou Sheen, que protagoniza Belas Maldições ao lado de David Tennant.

"Belas Maldições" não foi a única adaptação de Gaiman a sofrer com as acusações contra o autor. Além da série do Prime Video, "Sandman", baseada no quadrinho de sucesso do autor para a DC Comics, também foi cancelada, e chegará ao fim após o lançamento de sua segunda temporada na Netflix. Gaiman serviu como showrunner de ambos os títulos, mas deixou as produções após as acusações contra ele virem à tona.

As primeiras alegações levantadas contra Gaiman foram reveladas no podcast Master: "The Allegations Against Neil Gaiman", lançado no final de 2024. Em janeiro de 2025, uma reportagem da New York Magazine deu maiores detalhes do caso, trazendo denúncias de oito mulheres.

Em seu blog pessoal, Gaiman negou as acusações. "Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca", declarou ele em texto. O autor também abriu processo de US$ 500 mil contra Caroline Wallner, uma de suas acusadoras, que teria quebrado um acordo de confidencialidade assinado por ela e o escritor ao dar entrevista.

A segunda temporada de "Sandman" será dividida pela Netflix em duas partes, chegando à plataforma em 3 e 24 de julho. O episódio final de Belas Maldições ainda não tem data para estrear.