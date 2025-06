Viih Tube revela que fez procedimentos estéticos durante cirurgia de hérnia

Viih Tube, 24, revelou para os seguidores que passou por uma série de intervenções estéticas na última semana.

O que aconteceu

Após afirmar que passaria por uma cirurgia para retirada da hérnia umbilical, a influenciadora revelou que também fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios. "Estou há uma semana postando só as minhas publicidades, porque eu operei. Fiz cirurgia e esperei dar uma semana para falar com vocês, para dar tudo certo no pós-operatório", admitiu nos Stories do Instagram.

Nos últimos meses, Viih Tube focou em treinos e alimentação, conseguindo perder 15 kg. "Já tinha comentado que, em algum momento, ia querer fazer uma cirurgia para tirar a pele que sobrou, porque emagreci muito. Ficou muita pele, mas no final das contas, a cirurgia nem começou com esse ponto", explicou.

A famosa aproveitou que faria uma cirurgia para retirada da hérnia para realizar as outras intervenções. "Eu estava com uma hérnia umbilical, depois do parto do Ravi, acho que dava para ver nas fotos, um 'umbiguinho' mais para fora. Ela começou a doer muito, não aconteceu nada grave, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Então pensei em fazer logo. Estava com muito medo da cirurgia, depois que a gente vira mãe, a gente vira uma 'cagona'".

A decisão de fazer os procedimentos estéticos veio após colocar o DIU e finalizar a fase de amamentações de seus filhos. "Então, agora, arrumei meu silicone. Quando fiz, um ponto ficou aberto por nove meses após encontrar um fã no shopping, que puxou meu braço e abriu — eu estava sem sutiã cirúrgico. E tinha um nódulo aqui embaixo também. Estou sentindo que mudei o DNA".

Viih Tube ainda detalhou os procedimentos. "Fiz lipo nas costas, abdominoplastia, arrumei a diástase e a hérnia, fiz lipo nos braços, que era o que mais me incomodava. E queria uma auréola pequenininha e delicada, arrumei também. Diminuí meu peito, estava muito pesado para mim e sou muito pequena. Tinha 320 ml, tirei bastante e pus 250 ml. Estou super feliz, está bem pequenininho, mas eu amei".

A influenciadora também garantiu que não quer desanimar outras mães que não possuem condições de realizar as mesmas cirurgias. "Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo, uma cirurgia estética dos sonhos... que viram meu processo de emagrecimento natural, dieta e treino e estavam se inspirando em mim".