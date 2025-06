Em meio à treta familiar, David Beckham homenageia filhos no Dia dos Pais

David Beckham, 50, homenageou seus filhos Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper, no Dia dos Pais que é celebrado hoje no Reino Unido.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol, que vive uma treta familiar envolvendo seu filho mais velho Brooklyn e a nora Nicola, fez uma publicação sobre a data. "Meu trabalho mais importante e favorito na vida é ser pai. Estou muito orgulhoso de todos vocês e, como papai (desculpem, meninos) diz todos os dias, sempre estarei aqui para vocês, não importa o que aconteça."

Ele também citou a esposa, Victoria Beckham. "Mamãe, obrigado por fazer a parte mais importante e me tornar um pai, não há presente maior na vida do que me tornar um pai."

Beckham citou os quatro filhos e se declarou. "Amo vocês, crianças, mais do que vocês podem imaginar."

Junto à declaração, Beckham publicou uma sequência de fotos com os filhos em diversos momentos da vida.

Treta na família Beckham

Os indícios de que algo não estava bem na família surgiram quando Brooklyn e a esposa não foram no aniversário de David Beckham. O evento aconteceu no início de maio.

O DailyMail noticiou que a ausência de Brooklyn na festa magoou os pais. Além disso, uma fonte teria dito ao site que David e Victoria "não suportam" a nora Nicola.

Brooklyn também não fez posts felicitando à mãe ou o pai em seus aniversários. Tudo isso tem causado um burburinho enorme nas redes sociais, com críticas a quase todas as pessoas da família.

O primogênito de David e Victoria disse que "sempre vai escolher" a esposa. Foi o que ele escreveu ao legendar a publicação de um vídeo em que mostra um passeio de moto com Nicola.

Brooklyn estaria dividido entre a família e Nicola. "Ainda que se trate de sua família e de seu sangue, ele sempre teve uma relação complicada com o pai. O convívio dele sempre pareceu muito parte dos 'negócios'", afirma uma pessoa próxima dos Beckham.