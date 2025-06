Sonia Abrão renova contrato com a RedeTV! após boatos de ida para a Band

Sonia Abrão renovou por mais quatro anos o seu contrato com a RedeTV! para apresentar o A Tarde é Sua.

O que aconteceu

Renovação aconteceu em meio a boatos de que ela sairia da emissora. Após a saída de Catia Fonseca da Band, o nome de Sonia Abrão apareceu em listas de possíveis substitutas para a apresentadora. Além dela, também estariam na disputa Chris Flores, Claudete Troiano e Regina Volpato.

Sonia se revoltou com os rumores. "Estou muito bem empregada, eu tenho o meu próprio programa. Eu não sou substituta de ninguém, nem estou a fim de ser. E muito menos disputar vaga!", disse em vídeo postado no Instagram.

Depois, ao vivo no A Tarde É Sua, voltou a falar sobre o tema. Ela rebateu os comentários de que estaria "provando do próprio veneno" ao ser o alvo de fofocas: "É assim que funciona: a gente fala dos outros, os outros falam da gente. A gente faz fofoca e o pessoal faz fofoca da gente. Até aí, perfeito, não tenho problemas. Só acho que cada um tem o direito de falar o seu lado da história".

Me vi envolvida [nessa situação] sem querer, porque de repente Catia Fonseca sai da Band e sobra tudo para mim! Eu não tenho nada a ver com essa história! Sonia Abrão

O contrato de Sonia com a RedeTV! foi renovado por quatro anos. "Para fechar a sexta 13 e encerrar esse assunto de vez, taí a foto da assinatura da renovação do nosso contrato com a REDE TV!, ao lado do diretor Elias Abrão e da superintendente da emissora, Andréa Dallevo! Mais 4 anos de A TARDE É SUA no ar! É 'nóis'!", escreveu a apresentadora no Instagram.