Power Couple: Victor aposta alto em Rayanne, que perde tudo e complica jogo

A situação do casal Victor Pecoraro e Rayanne Morais se complicou no Power Couple Brasil 7, no último sábado (13), provocando um climão entre os dois.

O que aconteceu

Durante a Prova das Mulheres, que só será exibida segunda-feira (16), o ator seguiu apostando alto na esposa e acabou caindo do cavalo. Isso apesar de ela ter pedido para o parceiro ser mais conservador.

Victor apostou R$ 30 mil em Rayanne, que não conseguiu completar a prova e perdeu tudo. Com isso, eles estão com o menor saldo da mansão e correm risco de ir para a DR.

Agora o casal possui "apenas" R$ 10 mil para ser apostado para ele na Prova dos Homens. Ainda assim, eles correm risco de irem para a berlinda do reality show.

A situação dos atores é preocupante pois o segundo pior saldo do ciclo, até o momento, é o de Silvia e André. O motorista apostou R$ 20 mil na produtora, que também não cumpriu a dinâmica, restando outros R$ 20 mil.

Porém, como André nunca concluiu a Prova dos Homens, a tendência é que Silvia não faça uma grande aposta. Já Rayanne terá de ser mais ousada, caso queira fugir da DR.