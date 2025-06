Que horas começa o Fantástico hoje? Veja programação da Globo neste domingo

Do UOL, em São Paulo

A Globo vai transmitir três jogos da Copa do Mundo de Clubes hoje. A programação da emissora terá mudanças por conta das partidas da competição que acontece nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Globo vai transmitir ao menos 25 partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Botafogo são os times brasileiros em campo neste domingo.

A primeira partida transmitida será o confronto europeu entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, pelo Grupo B, às 16h (de Brasília). Com isso, o 'Caldeirão de Hulk' terá início às 14h35.

O programa apresentado por Luciano Hulk volta após o apito final, às 18h05. Na sequência, a emissora transmite Palmeiras x Porto, que tem início previsto para as 19h.

A exibição do 'Fantástico' começa a partir de 21h05. A emissora fecha a transmissão do futebol com o jogo entre Botafogo x Seattle Sounders, às 23h, válido pelo Grupo B.

Programação da Globo hoje (15)

14h35 - Domingão com Hulk

- Domingão com Hulk 15h30 - Copa do Mundo de Clubes - Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid

- Copa do Mundo de Clubes - Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid 18h05 - Domingão do Hulk

- Domingão do Hulk 18h40 - Copa do Mundo de Clubes - Palmeiras x Porto

- Copa do Mundo de Clubes - Palmeiras x Porto 21h05 - Fantástico

- Fantástico 22h40 - Copa do Mundo de Clubes - Botafogo x Seattle Sounders

- Copa do Mundo de Clubes - Botafogo x Seattle Sounders 01h05 - Domingo Maior - Cidade de Deus

* Horários podem ser alterados pela emissora