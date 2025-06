Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos

O sambista Bira Presidente, 88, morreu no final da noite de ontem no Rio de Janeiro em decorrência de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer.

O que aconteceu

O sambista estava internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O artista enfrentava um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início desta semana.

Bira foi fundador do tradicional bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. "Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", postou o bloco carioca no Instagram.

O sambista deixa duas filhas, dois netos e uma bisneta. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do sambista.