Marina Ruy Barbosa explica fase sensual: 'Me sinto mais à vontade'

Marina Ruy Barbosa, 29, tem surpreendido os fãs com uma fase mais sensual que ela credita ao fato de estar em paz com a própria autoestima.

O que aconteceu

Ruy Barbosa afirmou que assumir a sensualidade faz parte de sua autonomia e libertação de rótulos. "Hoje me sinto muito mais à vontade na minha própria pele e isso reflete em como eu escolho me mostrar para o mundo. Durante muito tempo, a minha imagem foi conduzida por olhares externos, por expectativas que nem sempre tinham a ver comigo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz destacou que aprendeu a ter "clareza" sobre quem de fato ela é. "O ensaio [sensual] é uma forma de expressar essa liberdade. Sensualidade, para mim, não tem só a ver com estética, tem a ver com presença, com se sentir inteira. E isso vem da autoestima, sim, mas, também, do respeito que passei a ter pelas minhas próprias decisões".

Ela ressaltou que hoje não abre mão da autenticidade e de estar em paz consigo mesma. "Com o tempo, fui entendendo que essa busca por perfeição era um ciclo infinito e vazio. A partir daí, fui deixando de lado algumas cobranças e abraçando o que é meu. Hoje, me olho com mais gentileza e me sinto mais inteira. A autenticidade virou prioridade. E estar em paz com a própria imagem é uma forma de liberdade que eu não abro mais mão".

Marina Ruy Barbosa tem apostado na sensualidade em ensaios e fotos nas redes sociais. Recentemente, ela foi destaque nas páginas da revista V Magazine, em que esbanjou sensualidade e deixou o corpo em evidência.