João Silva posta fotos em clima de romance com Isabela Kherlakian

João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, publicou fotos em clima romântico em suas redes sociais ao lado de Isabella Kherlakian, fundadora da grife Erla.

O que aconteceu

Esta é a primeira aparição de João com um par romântico após o término de seu relacionamento de dois anos com Schynaider Moura, no final de 2023.

Isabella, que possui formação em Moda pelo IED Brasil e já atuou na marca BYNV, de Nati Vozza, antes de lançar seu próprio negócio, circula em meio a figuras conhecidas do universo fashion e do entretenimento. Em seu perfil no Instagram, ela é seguida por personalidades como Enzo Celulari, João Assunção, Thaila Ayala, Fabiana Justus e Amanda Kimberlly.

Apesar das imagens que sugerem um romance, nem João Guilherme, nem Isabella confirmaram oficialmente o relacionamento. Procurada por Splash, a assessoria de João não se pronunciou sobre o caso.

O filho de Fausto Silva mantém discrição sobre sua vida pessoal, mas os registros compartilhados nas redes sociais foram suficientes para despertar a curiosidade dos fãs.