Isabeli Fontana fala de frequência sexual com Di Ferrero: 'Eu cobro'

Isabeli Fontana, 41, comentou sobre a frequência sexual com o marido Di Ferrero, 40.

O que aconteceu

O casal participou do Sexolândia, no Domingão com Huck de hoje. Uma das perguntas foi relacionada a frequência sexual, questionando às mulheres convidadas o que elas fariam se ela caísse após anos de casamento.

Ao tentar adivinhar a resposta dada pelas mulheres no quadro, Di Ferrero revelou. "Tá tudo bem, eu fico feliz com minha performance. Eu fui na opção C. 'Fica ofendido e aproveita para também jogar na cara dela umas reclamações antigas'".

Isabeli comentou. "Eu cobro!".

Di ainda comentou. "Você tá sempre viajando, de jetlag você não tem noção quando foi a última vez."

A modelo brincou. "A gente tem isso mesmo."

Di continuou, arrancado risadas dos demais. "Hoje eu tô virado. Vai chegar lá em casa daqui a pouco..."