Gwyneth Paltrow posta vídeo cozinhando de topless e leva bronca da filha

Gwyneth Paltrow compartilhou um vídeo cozinhando seu café da manhã, e um detalhe chamou a atenção de sua filha.

O que aconteceu

Atriz estava cozinhando seminua. Em um trecho do vídeo, ela aparece de costas para a câmera vestindo apenas um short branco, de topless.

Os seguidores elogiaram. Até a atriz Jennifer Garner comentou na postagem em que Gwyneth diz estar cozinhando um "café da manhã de namorado": "Posso ser seu namorado?"

Gwyneth Paltrow postou vídeo cozinhando seminua Imagem: Reprodução/Instagram

Apple, filha de Gwyneth, deu uma alfinetada na mãe. "Eu roubei sua blusa sem querer ou...?", comentou a jovem de 21 anos. Ela é filha de Gwyneth com Chris Martin, vocalista do Coldplay. A mãe respondeu o comentário com um emoji rindo.

Gwyneth diz que os cafés da manhã "de namorado" são sua receita mais famosa. Esse é o nome que ela dá aos pratos que cozinha para seu marido, Brad Falchuck, nas manhãs de sábado.