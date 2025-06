Flávia Alessandra revela que 1º amor foi com homem 'muito mais velho'

Flávia Alessandra, 51, revelou que a primeira vez em que se apaixonou e ficou para valer com um homem ela tinha 13 anos, mas ele era "muito mais velho".

Alessandra destacou que, na época, morava em Arraial do Cabo (RJ), mas o homem era de outra cidade. "Ele não era de Arraial, era um forasteiro. Eu era muito novinha, foi meu primeiro amor que abalou as estruturas, tinha 13 anos", contou no videocast Pé no Sofá Pod, que apresenta ao lado da filha, Giulia Costa.

A atriz explicou que o rapaz era cantor, foi fazer um show em Arraial e os dois ficaram. "Ele tocava numa banda, que foi fazer show [em Arraial]... Foi uma coisa muito avassaladora, eu com 13 anos, e foi amor de verdade, de sofrer, de chorar... Eu achando que era mais uma na vida dele, e dois anos depois ele voltou para me procurar".

Questionada pela filha se tinha tido a primeira vez com ele, Flávia admitiu que "iniciou cedo". "Ficamos e aí uma prima fofoqueira contou [para minha família] e foi um abalo sísmico porque ele era muito mais velho que eu, era 18+, e foi um amor realmente avassalador na minha vida".

Flávia Alessandra é casada com Otaviano Costa —os dois estão juntos há 19 anos e são pais de Olívia. Antes, ela foi casada com o diretor Marcos Paulo, morto em 2012, e pai de sua primogênita, Giulia.