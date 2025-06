Flamengo homenageia Bira Presidente: 'Legado imortal'

O Flamengo homenageou Bira Presidente, que era seu torcedor e morreu ontem aos 88 anos.

O que aconteceu

O clube usou seu perfil no X para falar sobre o sambista. "Nos últimos minutos desse sábado (14), Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido como Bira Presidente, nos deixou aos 88 anos. Rubro-negro, fundador do Grupo Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos, Bira foi um dos maiores expoentes do samba e da Cultura Popular desse país."

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu profundo pesar e presta suas condolências aos familiares, amigos e fãs. O show vai continuar e o seu legado será imortal. Obrigado, Bira.

O sambista estava internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O artista enfrentava um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início desta semana.

Bira foi fundador do tradicional bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. "Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", postou o bloco carioca no Instagram.