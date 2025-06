Eri Johnson cita novela de Aguinaldo Silva como pior que fez: 'Papel fraco'

Eri Johnson, 63, elegeu "Fina Estampa" como a "pior novela" que já fez ao longo de sua careira na TV.

O que aconteceu

Johnson criticou o personagem criado por Aguinaldo Silva para ele. "Meu personagem era o Gigante e ele realmente era muito longe de ser gigante. Era um personagem muito fraco. Eu gosto de trabalhar, não gosto de participar", declarou durante participação no programa Sabadou com Virgínia (SBT), ontem.

Ele disse que chegou a pedir ao autor para mudar o núcleo de seu personagem. "Com respeito, ou sem, Aguinaldo Silva era o autor, e eu falei: 'esse personagem está pequeno, não está com possibilidade de crescimento e eu estou fazendo de tudo'. Estava ruim pra mim e, generosamente, o Aguinaldo me colocou ao lado da Lília Cabral. O personagem deu uma melhorada, se é que você me entende", completou.

"Fina Estampa" foi ao ar em 2011 no horário nobre da Globo. A novela também marcou o último personagem de Eri Johson em um folhetim na emissora. Depois, ele foi para a Record e atuou em produções como "Belaventura" (2017) e "Topíssima" (2019). Depois, ele apresentou um programa na RedeTV! e, atualmente, se dedica ao teatro com a peça "Aluga-se um Namorado", ao lado de Juliana Knust.