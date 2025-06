'Como Treinar Seu Dragão': 5 livros 'queridinhos' da autora Cressida Cowell

A versão em live-action de "Como Treinar Seu Dragão" acaba de chegar aos cinemas. A franquia de sucesso já conta com três filmes de animações que, somados, arrecadaram mais de US$ 1,5 bilhão, séries para a televisão, videogames, gibis e até seções dedicadas em parques temáticos ao redor do mundo.

Por trás de tudo isso está a britânica Cressida Cowell, autora dos livros que inspiraram todas essas criações e já foram publicados em mais de 30 idiomas. Na infância, ela passava férias em uma pequena ilha na Escócia, onde tinha tempo para explorar e observar as formações rochosas, escrever e desenhar. Filha de um visconde ambientalista, também aprendeu a defender a conservação da natureza, um tema que atravessa sua obra.

Em entrevista a Splash, Cressida indicou cinco de seus livros preferidos, que vão de obras infantis a lições sobre criatividade:

"Buracos", de Louis Sachar (Martins Fontes)

O adolescente Stanley Yelnats é mandado injustamente para um reformatório onde meninos "aprendem a lição" cavando buracos de um tamanho exato. Tudo isso em uma terra dura e seca, sob um sol escaldante.

Em meio aos muitos buracos cavados por ele e por outros colegas, Stanley passa a suspeitar de que o diretor da escola não está querendo educá-los, mas, sim, achar alguma coisa que ali está escondida. "Lindamente escrito", elogia Cowell. O livro virou filme em 2003, estrelado por Shia LaBeouf, Sigourney Weaver e Jon Voight.

"O Feiticeiro de Terramar", de Ursula K. Le Guin (Morro Branco)

É considerada uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos. O primeiro volume nos apresenta a Terramar, um arquipélago misterioso habitado por magos, bruxas e criaturas místicas. Ged, o protagonista, entra numa árdua jornada de amadurecimento enquanto lida com seus poderes. Inspirou o filme "Contos de Terramar", do Studio Ghibli.

"Grande Magia", de Elizabeth Gilbert (Objetiva, tradução de Renata Telles)

"Se quer ser escritor, leia esse livro", recomenda Cressida. Mais conhecida por "Comer, Rezar, Amar", que virou filme estrelado por Julia Roberts, Elizabeth Gilbert guia o leitor pelo que descreve como uma "vida criativa", que consiste em se aproximar da curiosidade e se afastar do medo.

"O universo enterra joias profundamente dentro de nós e depois se afasta para ver se podemos encontrá-las", diz, em determinada passagem. Trata-se de um livro útil não só para quem precisa lidar com a criatividade, mas para quem está procurando mais inspiração no trabalho, nos sonhos e na vida.

"Middlemarch", de George Eliot (Martin Claret, tradução de Solange Pinheiro)

"Esse é das antigas", brincou Cressida ao indicar "Middlemarch". A obra da era vitoriana se passa em uma fictícia cidade inglesa que precisa lidar com grandes mudanças políticas, culturais e sociais. Essas mudanças são retratadas por meio da vida comum de personagens como a idealista Dorothea Brooke e o ambicioso Dr. Lydgate. Entre os temas abordados estão o casamento, a religião e a vida das mulheres.

"O Clube da Felicidade e da Sorte", de Amy Tan (Rocco)

No período pós-guerra, em 1949, quatro mulheres chinesas que acabam de imigrar para São Francisco se reúnem para jogar mahjong e papear. Madrugada adentro, elas compartilham dores, preocupações, esperanças e segredos. Um livro que toca em temas profundamente femininos, especialmente nas relações entre mães e filhas. Virou filme, lançado em 1993 e dirigido por Wayne Wang.

"Como Treinar o Seu Dragão", de Cressida Cowell (Intrínseca, tradução de Heloisa Prieto)

A Intrínseca acaba de relançar no Brasil os três primeiros livros da série "Como Treinar o seu Dragão": o primeiro volume homônimo, "Como Ser Um Pirata" e "Como Falar Dragonês". Desde a publicação da primeira edição, já foram mais de 450 mil exemplares vendidos no país.

A história acompanha Soluço Spantosicus Strondus 3º, o herdeiro do chefe supremo da tribo dos Hooligans Cabeludos. Para se tornar um verdadeiro guerreiro viking, ele precisa domar e treinar o dragão mais feroz que conseguir encontrar. O problema é que Soluço acaba encontrando Banguela, com quem cria uma forte amizade, apesar de ser uma das espécies mais perigosas de dragão.

