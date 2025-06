Esposa posta foto rara de Bruce Willis em homenagem no Dia dos Pais

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, fez uma homenagem ao ator para comemorar o Dia dos Pais nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Ela desabafou sobre o adoecimento do ator. "Feliz Dia dos Pais para todos os pais vivendo com deficiência ou doença, estando presentes como podem, e aos filhos, que estão presentes para eles", escreveu na legenda da foto.

O que Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliênica, amor incondicional e a força silenciosa de simplesmente estar presente. Esta foto diz tanto. O amor se aprofunda, se adapta. Ele permanece, mesmo quando todo o resto muda. Emma Hemming Willis

Emma destacou as dificuldades da data. A atriz e modelo escreveu: "Para ser justa comigo mesma, esses dias simbólicos mexem comigo. Estou profundamente triste hoje. Eu queria, com cada célula do meu corpo, que as coisas pudessem ser diferentes para ele e mais leves para a nossa família".

Ela ressaltou a importância de aceitar a situação. "Como dizem na nossa comunidade da DFT (demência frontotemporal), 'a vida é assim'. Pode soar insensível mas, para mim, não é. Me traz para a realidade. Me ajuda a voltar à aceitação e a não lutar em todos os passos do caminho, como eu costumava fazer", contou.

Emma finalizou com uma mensagem para todos os pais. "Hoje, vamos celebrar os ótimos pais. Aqueles que estão aqui e aqueles que levamos conosco. Em frente", escreveu.