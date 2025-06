Bissexual, Pedro Sampaio expõe cantada de artista famosa: 'Lisonjeado'

Pedro Sampaio, 27, revelou que já recebeu "cantada" de Pabllo Vittar, 31, ou seja, a drag queen deu em cima dele.

O que aconteceu

Sampaio admitiu que "muitos famosos" já quiseram ficar com ele, e citou Vittar como exemplo. "Uma pessoa muito famosa foi a Pabllo", iniciou durante participação no programa Sabadou com Virgínia (SBT), ontem.

DJ preferiu não dar maiores detalhes, nem confirmou se ficou com a artista. "A Pabllo seleciona muito bem em quem ela dá em cima, então eu fiquei muito lisonjeado com isso".

Apesar de Pedro não ter dado detalhes, Pabllo já expôs que ficou com o DJ. "O Pedro é uma pessoa muito boa, do coração. Eu amo ele. Só dei uma bitoquinha", declarou a drag em entrevista à Blogueirinha.

Pedro Sampaio é bissexual. Atualmente, ele namora com o modelo Henrique Meinke, 23.