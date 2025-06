Bia Miranda rebate Gato Preto: 'Por que fiquei com uma pessoa sou marmita?'

Bia Miranda, 21, rebateu Gato Preto, 31, e expôs mensagens supostamente enviadas por ele.

O que aconteceu

Após uma troca de acusações de agressão no meio da semana, Bia publicou vários prints de conversas que Gato Preto teria tido com seus amigos. Nas imagens, ele pergunta se Bia registrou um boletim de ocorrência contra ele e diz que ela o bloqueou.

Bia também publicou Stories rebatendo o ex-namorado. "Achou que o troco por ter me largado no parto, por ter me batido várias vezes, não ia ter?".

Estou solteira, só porque fiquei com outra pessoa sou marmita? Então, colega, prazer, marmita. Bia Miranda

Na última quarta-feira, Bia disse que ia passar por um exame de corpo de delito após acusar o ex-namorado de agressão. "Eu estou tão esgotada, tão cansada de tudo. Aceitei tantas coisas, engolia seco, sempre evitava olhar para o lado pra não dar motivo, pra no final dar nisso."

Saí da delegacia, passei pra tomar um banho, agora vamos fazer o corpo de delito e passar no hospital, porque minhas costas estão doendo muito onde ele chutou. [...] Tá doendo muito, não só os machucados, mas por dentro também. Chegou ao limite, chegou no ponto final. Bia Miranda

Ela afirmou que Gato Preto só estava machucado porque ela tentou se defender. "Ele está machucado, mas eu só me defendi. Parece que a errada sou eu. Uma coisa é estar errada de dar várias chances. Sim, fui uma idiota. Mas quem nunca, né?", escreveu.