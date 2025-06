Aos 78 anos, Regina Duarte posta vídeo malhando e diz: 'Projeto verão'

Regina Duarte, 78, compartilhou vídeo nas redes sociais em que aparece se exercitando.

O que aconteceu

Duarte disse estar comprometida com a vida fitness. "Projeto primavera/verão vem! A vida é movimento", legendou a atriz, que aparece exercitando os membros inferiores.

Nos comentários, a atriz foi parabenizada pelos seguidores. "Te admiro, Regina. Você é um exemplo a seguir", escreveu uma fã. "Excelente, querida. Saúde e bem-estar não tem preço. O importante é se mexer", destacou outra. "Gatíssima e saudável. Você é incrível", afirmou uma terceira. "Que disciplina da diva, um excelente exemplo", elogiou outra.

Afastada das telinhas, Regina Duarte usa as redes sociais para interagir com os fãs e divulgar seu trabalho como pintora. A atriz nos últimos anos se dedicou às artes plásticas e passou a vender quadros online com preços que chegam a até R$ 25 mil. Recentemente, ela revelou que não tem pretensão de retornar às novelas.