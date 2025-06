Alexandre Correa ironiza Ana Hickmann após ser condenado: 'Quero revanche'

Alexandre Correa, 52, publicou um texto irônico sobre Ana Hickamann, 44, após ser condenado por calúnia contra Edu Guedes, 51.

O que aconteceu

Após ser condenado por um processo movido pelo apresentador e atual marido de Ana, o empresário foi sarcástico em uma publicação no Instagram. Usando uma imagem gerada por inteligência artificial com características físicas de sua ex-mulher, ele compartilhou um texto escrito por Mara Damasceno, sua advogada de defesa.

Na publicação, ele dá a entender que Ana Hickmann faz de tudo para vê-lo atrás das grades. "Eu quero que o pai do meu filho seja preso. Não importa o motivo: pode ser a pensão, pode ser porque ofendeu alguém, não interessa. Quero vê-lo atrás das grades", começa.

Alexandre ainda mencionou o episódio da agressão que ocorreu em 2023, que culminou em seu divórcio. "Sim, tentei sustentar a narrativa da agressão. Fiz de tudo: chorei, dramatizei, posei de vítima para quem quisesse ouvir. Não colou. Ainda assim, não desisti. Minha meta permanece a mesma: ver aquele homem preso".

Ele ainda continuou: "Quando isso acontecer, ninguém vai perguntar se houve investigação, se existem provas ou se a decisão foi justa. Olharão para mim com pena e confirmação: 'Está vendo? Ela tinha razão. Ele foi preso. Ela era vítima o tempo todo'".

O empresário afirmou ainda que a apresentadora vive em busca de validação social. "É disso que preciso: validação social, um selo que declare 'Ela não mentiu.' A prisão dele será o clímax da minha narrativa".

Na sequência, insinuou que Ana Hickmann não se importa com as consequências para Alezinho, filho do ex-casal. "E quanto ao nosso filho? Isso é secundário. Trauma? Vínculo? Direito de convivência? O que importa é a minha imagem. Sou a protagonista; ele, o antagonista. Preciso que desapareça do roteiro. Se a prisão for o caminho, ótimo. Se causar dor psicológica à criança, paciência. Filhos superam, ou não. Não é problema meu".

O texto irônico ainda continuou: "Quero que as pessoas parem de me julgar, de me questionar, de perguntar: 'Será que ela fala a verdade?' Quando ele estiver preso, ninguém ousará duvidar. Vão me abraçar, me aplaudir, chamar-me de guerreira. O mundo adora uma vítima com algoz condenado".

Alvo de alguns processos movidos pela ex-mulher, ele chamou tais atitudes de 'revanche'. "Essa é a minha verdade, ou ao menos, a que quero que todos vejam: uma verdade de fachada, construída sobre ressentimento, manipulação e conveniência. Não quero justiça; quero revanche. Não busco proteção; busco poder".

O texto ainda é finalizado ao reafirmar que Ana Hickmann deseja sair como a 'mocinha da história'. "E, se para isso eu tiver de usar o sistema, que seja. Se precisar vestir a capa de vítima para apagar a presença de um pai, que assim seja. No fim, não se trata do que é certo, mas de quem conta a história e eu quero contá-la com ele na prisão e eu, ovacionada como a heroína incompreendida".