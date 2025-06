Afastada da TV, Nívea Stelmann revela que será avó aos 51 anos

Nívea Stelmann, 51, revelou aos seguidores que será avó.

O que aconteceu

Afastada da televisão, a atriz anunciou que ela e seu marido, Marcos Rocha, serão avós. "Nossa família vai crescer! Fomos promovidos a avós. É com muita alegria que dividimos com vocês esse novo momento! Vem aí MARCO", escreveu em uma publicação no Instagram.

Na postagem, ela ainda conta que seu enteado Joaquim é quem espera o primeiro filho da mulher Mariana. Nívea é mãe de Miguel, fruto de seu casamento com o ex-ator e atual deputado Mário Frias, além de Bruna, de seu atual relacionamento.

Por onde anda Nívea Stelmann?

Vivendo nos Estados Unidos desde 2017, a artista revelou no ano passado o desejo de se afastar definitivamente da televisão. "Cada vez mais eu estou querendo parar com isso, estou meio que aposentando real e não é blefe, não, sabe?", afirmou no podcast VacaCast.

Nívea ainda afirmou que continuava sendo procurada para novos papéis, mas fazia questão de recusá-los. "Eu não estou mais com vontade, real, igual quando eu falei: 'olha, estou desistindo de ser atriz' e as pessoas, 'ah, até parece, é porque a Rede Globo não quer mais ela, então ela está dizendo isso'".

A carreira da atriz deslanchou após ela ganhar uma disputa para participar de "Malhação". Nos anos seguintes, ela ainda esteve em "O Clone" (2002), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Alma Gêmea" (2005).

O último papel de Nívea Stelmann na televisão foi em "Verão 90" (2019). Antes disso, ela ainda passou pela Record TV, atuando em " Os Dez Mandamentos" (2016) e "Terra Prometida" (2016).