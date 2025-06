Zezé, trote e 'ele não': Denilson e o novo programa de humor da Globo

O ex-jogador Denilson, 47, será um dos convidados do novo programa da Globo: Aberto ao Público. A atração, que estreia no dia 6 de julho, marca o retorno de um programa semanal de humor à grade da emissora.

O programa terá no elenco fixo grandes nomes da comédia: Maurício Meirelles, Bruna Louise, Murilo Couto e Thiago Ventura. A temporada contará com quatro episódios, sempre aos domingos, logo após o Fantástico, e cada edição receberá um famoso, que assume o papel de "apresentador da noite", e um comediante convidado.

Durante a gravação de um dos episódios, que aconteceu em um teatro de São Paulo, Denilson relembrou um episódio pessoal marcante. Foi o primeiro encontro com o cunhado Zezé Di Camargo, que proferiu um sonoro "ele não" ao conhecê-lo.

Outro momento de destaque foi a participação no quadro Passa o Telefone. O humorista Maurício Meirelles ligou para o ex-jogador Elano e tomou "posse" das redes sociais de Denilson.

O humorista chegou a fazer uma postagem afirmando que o ex-jogador assumiria o comando da seleção brasileira por algumas horas. A notícia foi desmentida ao vivo na edição paulista do programa Globo Esporte.