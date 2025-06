Victor Fasano sobre remake de 'Vale Tudo': 'Não convém comparar'

Victor Fasano, 66, publicou no seu Instagram na tarde de hoje um vídeo sobre comparações do remake de 'Vale Tudo' (Globo) com a versão original de 1988.

O que aconteceu

O ator fez um desabafo ao opinar nas críticas à nova versão da novela. "Em algum momento eu tinha que falar sobre esse assunto que está me angustiando um pouco. Eu acho que não convém comparar o trabalho de diferentes atores, porque cada um desses atores tem uma forma específica, pessoal, de contar histórias."

Cada um vive um momento de vida, cada um tem uma personalidade, cada um tem um aprendizado, cada um pensa na personagem da sua própria forma. Victor Fasano

Victor comentou o trabalho com a intérprete de Odete Roitmann na primeira versão. "Trabalhei duas vezes com a querida Beatriz Segall, excelente atriz, e fez uma bravíssima Odete Roitman. Mas também trabalhei várias vezes com a querida Débora Bloch, excelente atriz e está fazendo uma excelente Odete Roitman, à sua maneira".

Na legenda, Victor falou mais sobre o assunto. "O mais bacana de ser ator é ter a liberdade de criar uma personagem com sua própria personalidade, suas ferramentas, o estudo, percepções, olhar. que a vida nos deu! Nenhuma ator fará uma mesma personagem da mesma fora que qualquer outro ator. Cada um de nós tem uma maneira muito própria de contar historias e isso engrandece muito o trabalho criativo."

Fasano interpretou personagens marcantes em novelas como "Barriga de Aluguel", "O Clone", "Ribeirão do Tempo" e "Torre de Babel". Seu último trabalho na Globo foi como o Dario, em "Caminho das Índias", em 2009.